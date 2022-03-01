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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський закликав світ відреагувати на ворожий удар по центру Харкова та визнати Росію державою-терористом

Зеленський закликав світ відреагувати на ворожий удар по центру Харкова та визнати Росію державою-терористом

Київ • УНН

 • 167792 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав світові держави засудити російський удар по площі Свободи у місті Харків та проголосити Росію державою-терористом. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні, пише УНН.

Цитата

“Цей удар по Харкову є воєнним злочином. Це є державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія – це держава-терорист. Очевидно. І має бути офіційно. Закликаємо всі держави світу негайно та дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора та проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах”,- заявив Зеленський.

Деталі

Він наголосив, що ракета була запущена з Бєлгорода, а на площі Свободи не було військової цілі. Глава держави зазначив, що Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені.

“Терор спрямований на те, щоб зламати нас. Щоб зламати наш спротив. Вони йдуть на нашу столицю так само, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави. В усіх містах України повинні зробити все, щоб зупинити ворога. За це відповідають військові та цивільна влада кожного міста. Але Київ – це особливо. Захистимо Київ – захистимо державу. Київ – це серце нашої країни. І воно має битися. І воно буде битися, щоб перемогло життя”, - додав він.

Раніше

Сьогодні, 1 березня, під ворожий обстріл потрапили будівля Харківської ОДА, оперний театр, філармонія та частина житлового масиву. Внаслідок обстрілу окупантами будівлі Харківської обласної державної адміністрації постраждало шестеро осіб, з них одна дитина. Кількість загиблих уточнюють.

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