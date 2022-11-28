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Зеленский: за неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонской области

Зеленский: за неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонской области

Киев • УНН

 • 783966 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего за одну неделю российские оккупанты 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области, передает УНН.

Цитата

“Кратко отчитываюсь о сегодняшнем дне. Утро началось со Ставки. Фронт. Обеспечение армии. Энергетика. Связь. Пункты Несокрушимости. Усиление нашей ПВО. Работа с партнерами. Ситуация в прифронтовых районах и подавление российских огневых позиций. Все ключевые вопросы держим в фокусе внимания Ставки. В эти сутки, как и каждый Божий день, оккупанты снова обстреливали Херсон и общины области. Только за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов нашей Херсонщины”, — сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Он также добавил, что российская армия повредила и насосную станцию, которая обеспечивала поставки воды в Николаев.

“Ну что о них сказать? Вот это и есть подлинная суть тех случайных „товарищей“, которые завладели россией. В них после 20 лет правления на значительной части их же государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война — это они прошли. Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это все, что они оставляют по себе. И то, что они делают сейчас против Украины, — это их попытки отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них. Украина никогда не будет местом для разрухи. Украина никогда не примет порядков от этих „товарищей“ из москвы. Сделаем все, чтобы восстановить каждый разрушенный оккупантами объект, каждый дом, каждое предприятие”, — подчеркнул президент.

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