Є що обговорити, попереду зима та складні енергетичні випробування: Зеленський зустрівся з главами МЗС семи країн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, які сьогодні прибули до Києва, передає УНН.
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«Зустрівся з міністрами закордонних справ Естонії – Урмасом Рейнсалу, Ісландії – Тордіс Колбрун Гилфадоттір, Латвії – Едгарсом Рінкевичсом, Литви – Габріелюсом Ландсбергісом, Норвегії – Аннікен Вітфельдт, Фінляндії – Пеккою Хаавісто та Швеції – Тобіасом Біллстрьомом», - написав Зеленський.
Він зазначив, що цей візит є важливим сигналом міцної підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів.
На початку зустрічі Президент наголосив, що попереду зима, складні енергетичні випробування, які завдає агресія рф.
«Є що обговорити, попереду зима, складні енергетичні випробування, які завдає агресія рф», - сказав Зеленський.
«Дякую державами Балтії та Північної Європи за незмінно активну й дієву допомогу Україні в захисті територіальної цілісності та незалежності», - зазначив Зеленський.
Доповнення
До Києва приїхали міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з міністрами закордонних справ північноєвропейських та балтійських країн заявив, що Україна у 9-му санкційному пакеті Євросоюзу розраховує на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста.