До Києва приїхали глави МЗС семи країн

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"Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ і зустрічаються з високопосадовцями України. Це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії. Головне питання – як ще більше підтримувати Україну", – ідеться у повідомленні.

Ziemeļu Baltijas valstu ārlietu ministri apmeklē Kijivu un tiekas ar Ukrainas augstākajām amatpersonām, tā ir lielākā ministru grupa, kas kopš Krievijas agresijas sākuma apmeklē Ukrainu. Galvenais jautājums, kā vēl vairāk atbalstīt Ukrainu

M.Mikulenas pic.twitter.com/BOeby9VXeN

Нагадаємо

28 листопада міністри юстиції G7 зустрінуться і обговорять розслідування воєнних злочинів в Україні.