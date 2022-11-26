Міністри юстиції G7 зустрінуться, аби обговорити Україну та переслідування військових злочинців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністри юстиції G7 28 листопада проведуть зустріч у Берліні. Як повдіомили у Федеральному міністерстві юстиції Німеччини, в центрі уваги буде Україна та переслідування військових злочинців, передає УНН.
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У повідомленні зазначено, що сім найбільших індустріальних країн підтримують Україну.
28-29 листопада міністри юстиції країн G7 зустрінуться в Берліні - вперше в історії. У центрі уваги - переслідування військових злочинців.
Як повдіомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, міністри обговорять "жахливі воєнні злочини, які скоюються на території України".
- die sieben größten Industrienationen stehen an der Seite der #Ukraine. Am Montag und Dienstag treffen sich die Justizminister der G7-Staaten in Berlin - zum ersten Mal überhaupt. Das Thema: die Verfolgung von Kriegsverbrechen. BM @MarcoBuschmann zu #G7Justice: pic.twitter.com/sdNBCrFsFS— Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 26, 2022
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Міністри закордонних справ країн G7 обговорять подальшу підтримку України у забезпеченні її енергопостачання під час зустрічі у Бухаресті наступного тижня.