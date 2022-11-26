Министры юстиции G7 встретятся, чтобы обсудить Украину и преследование военных преступников
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министры юстиции G7 28 ноября проведут встречу в Берлине. Как сообщили в Федеральном министерстве юстиции Германии, в центре внимания будет Украина и преследование военных преступников, передает УНН.
Детали
В сообщении говорится, что семь крупнейших индустриальных стран поддерживают Украину.
28-29 ноября министры юстиции стран G7 встретятся в Берлине – впервые в истории. В центре внимания – преследование военных преступников.
Как сообщил министр юстиции Германии Марко Бушманн, министры обсудят "ужасающие военные преступления, совершаемые на территории Украины".
- die sieben größэто Industrienationen stehen an der Seite der #Ukraine. Ам Монтаг и Диенстаг треффен своим днем Justizminister der G7-Staaten в Берлине - зум ерстен Mal überhaupt. Das Thema: die Verfolgung von Kriegsverbrechen. BM @MarcoBuschmann zu #G7Justice: pic.twitter.com/sdNBCrFsFS—Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 26, 2022
Ранее
Министры иностранных дел стран G7 обсудят дальнейшую поддержку Украины в обеспечении ее энергоснабжения во время встречи в Бухаресте на следующей неделе.