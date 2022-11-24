Країни G7 обговорять допомогу Україні на зиму у Бухаресті наступного тижня - Німеччина

Цитата

«Атаки росії на громадянську інфраструктуру — неприпустимий, нелюдський злочин. путін своїми ракетами може занурити народ України в холод і морок. Він ніколи не зламає їхню волю до свободи та нашу підтримку», — додала вона.

Зустріч міністрів закордонних справ запланована на вівторок та середу у Бухаресті.

Додамо

Зустріч міністрів закордонних справ G7, що відбулася на початку цього місяця в Німеччині з ініціативи Бербок, була присвячена тому, як підтримати Україну взимку перед атаками росії на енергосистему.

Цього тижня українські міста поринули у темряву після того, як обстріл російських ракет спровокував одне з найсерйозніших відключень електроенергії в країні за всю війну.