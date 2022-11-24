Країни G7 обговорять допомогу Україні на зиму у Бухаресті наступного тижня - Німеччина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністри закордонних справ країн G7 обговорять подальшу підтримку України у забезпеченні її енергопостачання під час зустрічі у Бухаресті наступного тижня, повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у четвер у Twitter, пише УНН.
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«Атаки росії на громадянську інфраструктуру — неприпустимий, нелюдський злочин. путін своїми ракетами може занурити народ України в холод і морок. Він ніколи не зламає їхню волю до свободи та нашу підтримку», — додала вона.
Зустріч міністрів закордонних справ запланована на вівторок та середу у Бухаресті.
Додамо
Зустріч міністрів закордонних справ G7, що відбулася на початку цього місяця в Німеччині з ініціативи Бербок, була присвячена тому, як підтримати Україну взимку перед атаками росії на енергосистему.
Цього тижня українські міста поринули у темряву після того, як обстріл російських ракет спровокував одне з найсерйозніших відключень електроенергії в країні за всю війну.