Страны G7 обсудят помощь Украине на зиму в Бухаресте на следующей неделе - Германия

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«Атаки россии на гражданскую инфраструктуру — недопустимое, бесчеловечное преступление. путин своими ракетами может погрузить народ Украины в холод и мрак. Он никогда не сломит их волю к свободе и нашу поддержку», — добавила она.

Встреча министров иностранных дел запланирована на вторник и среду в Бухаресте.

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Встреча министров иностранных дел G7, состоявшаяся в начале этого месяца в Германии по инициативе Бербок, была посвящена тому, как поддержать Украину зимой перед атаками россии на энергосистему.

На этой неделе украинские города погрузились во тьму после того, как обстрел российских ракет спровоцировал одно из самых серьезных отключений электроэнергии в стране за всю войну.