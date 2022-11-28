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Есть что обсудить, впереди зима и сложные энергетические испытания: Зеленский встретился с главами МИД семи стран

Есть что обсудить, впереди зима и сложные энергетические испытания: Зеленский встретился с главами МИД семи стран

Киев • УНН

 • 1023978 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министрами иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, прибывшими сегодня в Киев, передает УНН.

Цитата

«Встретился с министрами иностранных дел Эстонии – Урмасом Рейнсалу, Исландии – Тордис Колбрун Гилфадоттир, Латвии – Эдгарсом Ринкевичсом, Литвы – Габриелюсом Ландсбергисом, Норвегии – Анникен Витфельдт, Финляндии – Пеккой Хаависто и Швеции – Тобиасом Биллстремом», - написал Зеленский.

Он отметил, что этот визит является важным сигналом крепкой поддержки и солидарности стран-партнеров с Украиной, особенно во времена серьезных вызовов.

В начале встречи Президент подчеркнул, что впереди зима и сложные энергетические испытания.

«Есть что обсудить, впереди зима, сложные энергетические испытания, которые наносит агрессия рф», – сказал Зеленский.

«Благодарю государства Балтии и Северной Европы за неизменно активную и действенную помощь Украине в защите территориальной целостности и независимости», - отметил Зеленский.

Дополнение

В Киев приехали министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с министрами иностранных дел североевропейских и балтийских стран заявил, что Украина в 9-м санкционном пакете Евросоюза рассчитывает на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан государства-террориста.

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