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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україна розраховує на повноцінне відключення банків рф від SWIFT у новому пакеті санкцій

Україна розраховує на повноцінне відключення банків рф від SWIFT у новому пакеті санкцій

Київ • УНН

 • 1085053 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з міністрами закордонних справ північноєвропейських та балтійських країн заявив, що Україна у 9-му санкційному пакеті Євросоюзу розраховує на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста, передає УНН.

Шмигаль нагадав, що в Україну прибули сьогодні міністри закордонних справ семи країн: Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Цитата

«Основними темами нашої зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора. У 9-му санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста. Значну увагу також приділили енергетичній сфері й обстрілам росією нашої критичної інфраструктури», - написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

Окрім того, він подякував північноєвропейським та балтійським країнам за їхню допомогу з енергетичним обладнанням.

«Ця підтримка допомагає українцям залишатися незламними та продовжувати боротьбу проти варварської російської агресії», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Європейський Союз працює над дев'ятим пакетом санкцій щодо росії у відповідь на напад москви на Україну.

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