Україна розраховує на повноцінне відключення банків рф від SWIFT у новому пакеті санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з міністрами закордонних справ північноєвропейських та балтійських країн заявив, що Україна у 9-му санкційному пакеті Євросоюзу розраховує на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста, передає УНН.
Шмигаль нагадав, що в Україну прибули сьогодні міністри закордонних справ семи країн: Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції.
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«Основними темами нашої зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора. У 9-му санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста. Значну увагу також приділили енергетичній сфері й обстрілам росією нашої критичної інфраструктури», - написав Шмигаль у Telegram.
Деталі
Окрім того, він подякував північноєвропейським та балтійським країнам за їхню допомогу з енергетичним обладнанням.
«Ця підтримка допомагає українцям залишатися незламними та продовжувати боротьбу проти варварської російської агресії», - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Європейський Союз працює над дев'ятим пакетом санкцій щодо росії у відповідь на напад москви на Україну.