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ЄС готує новий пакет санкцій проти росії - фон дер Ляєн

ЄС готує новий пакет санкцій проти росії - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 618107 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Європейський Союз працює над дев'ятим пакетом санкцій щодо росії у відповідь на напад москви на Україну, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Фінляндії у четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб ударити по росії там, де боляче, щоб ще більше послабити її здатність вести війну з Україною, і сьогодні я можу оголосити, що ми працюємо повним ходом над дев'ятим пакетом санкцій», — заявила фон дер Ляєн на пресконференції.

«І я впевнена, що дуже скоро ми схвалимо глобальну стелю цін на російську нафту з G7 та іншими великими партнерами. Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе путіна та його незаконну та варварську війну», — сказала вона.

Деталі

Фон дер Ляєн не повідомила подробиць про те, які заходи може містити новий пакет санкцій ЄС.

Минулого місяця ЄС остаточно схвалив восьмий пакет санкцій у зв'язку із вторгненням, включаючи додаткові обмеження на торгівлю сталлю та технічною продукцією.

На спільній прес-конференції з прем'єр-міністрами Фінляндії та Естонії, а також заступником прем'єр-міністра Швеції фон дер Ляєн заявила, що атаки росії на українську цивільну інфраструктуру, таку як електропостачання, прирівнюються до воєнних злочинів.

«Я також знаю, що наші українські друзі подолають цю стратегію, тому що вони сильні, і їхня справа права, і ми, ЄС, підтримуємо їх у ці дуже важкі часи стільки, скільки потрібно», — сказала вона.

Доповнення

Європейський парламент назвав росію державою-спонсором тероризму.

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