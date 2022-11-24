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ЕС готовит новый пакет санкций против россии - фон дер Ляйен

ЕС готовит новый пакет санкций против россии - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 618103 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Европейский Союз работает над девятым пакетом санкций в отношении россии в ответ на нападение москвы на Украину, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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«Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по россии там, где больно, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну с Украиной, и сегодня я могу объявить, что мы работаем полным ходом над девятым пакетом санкций», — заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции.

«И я уверена, что очень скоро мы одобрим глобальный потолок цен на российскую нефть с G7 и другими крупными партнерами. Мы не успокоимся, пока Украина не победит путина и его незаконную и варварскую войну», — сказала она.

Детали

Фон дер Ляйен не сообщила подробностей о том, какие меры может содержать новый пакет санкций ЕС.

В прошлом месяце ЕС окончательно одобрил восьмой пакет санкций в связи с вторжением, включая дополнительные ограничения на торговлю сталью и технической продукцией.

На совместной пресс-конференции с премьер-министрами Финляндии и Эстонии, а также заместителем премьер-министра Швеции фон дер Ляйен заявила, что атаки россии на украинскую гражданскую инфраструктуру, такую ​​как электроснабжение, приравниваются к военным преступлениям.

«Я также знаю, что наши украинские друзья преодолеют эту стратегию, потому что они сильны, и их дело правое, и мы, ЕС, поддерживаем их в эти очень трудные времена столько, сколько нужно», — сказала она.

Дополнение

Европейский парламент назвал россию государством-спонсором терроризма.

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