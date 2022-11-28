Зеленський: за тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонщини

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“Коротко звітую про сьогоднішній день. Ранок почався зі Ставки. Фронт. Забезпечення армії. Енергетика. Зв’язок. Пункти Незламності. Посилення нашої ППО. Робота з партнерами. Ситуація у прифронтових районах і придушення російських вогневих позицій. Усі ключові питання тримаємо у фокусі уваги Ставки. Цієї доби, як і кожного Божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів нашої Херсонщини”, — сказав Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він також додав, що російська армія пошкодила й насосну станцію, яка забезпечувала постачання води в Миколаїв.

“Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових „товаришів“, які заволоділи росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна — це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони лишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, — це їхнє намагання помститися. Помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них. Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих „товаришів“ із москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами обʼєкт, кожен будинок, кожне підприємство”, — наголосив президент.

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