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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117158 просмотра

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Зеленский - ЮНЕСКО: надеюсь, что во Всемирном наследии будет больше объектов из Украины

Зеленский - ЮНЕСКО: надеюсь, что во Всемирном наследии будет больше объектов из Украины

Киев  •  УНН

 • 13360 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. ЮНЕСКО играет уникальную роль в защите мирового наследия, чтобы мы могли передать ее следующим поколениям. Украина гордится объектами и местами, вошедшими в перечень Всемирного наследия. И я надеюсь, что дальше их будет еще больше. Об этом говорится в поздравлении Президента Украины Владимира Зеленского по случаю 75-летия ЮНЕСКО, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Организация ЮНЕСКО возникла сразу после окончания наиболее сокрушительной войны в истории человечества 75 лет назад. Ее основатели были уверены, что "в сознании людей нужно укоренять идею защиты мира". Мы, украинцы, хорошо понимаем мудрость этих слов из Устава ЮНЕСКО. Мы имели огромные потери в той войне. И сейчас защищаем нашу свободу", - отметил Президента.

Он отметил, что "мы высоко ценим и поддерживаем важную миссию ЮНЕСКО".

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"ЮНЕСКО играет уникальную роль в защите мирового наследия, чтобы мы могли передать ее следующим поколениям. Украина гордится объектами и местами, вошедшими в перечень Всемирного наследия. И я надеюсь, что дальше их будет еще больше", - отметил Зеленский.

По его словам, сила ЮНЕСКО заключается также в способности находить адекватные ответы на сложные вызовы. Украина приобщена к этому процессу с 1954 года, и мы готовы активно работать совместно с другими странами-участницами для достижения целей.

"Нет сомнений, мы все нуждаемся в ЮНЕСКО - эффективной и открытой миру организации", - резюмировал Президент.

Напомним, ВР рекомендовала правительству номинировать дендропарк "Софиевка" в список наследия ЮНЕСКО.

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