ВР рекомендувала уряду номінувати дендропарк "Софіївка" до списку спадщини ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому проект постанови, яким рекомендували уряду та НАН України підготувати документацію та номінувати Національний дендропарк “Софіївка” до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Рекомендувати Кабінету Міністрів України та Національній академії наук України у трьох місячний строк з дня прийняття цієї Постанови забезпечити належну підготовку та фінансування розробки науково-проектної документації щодо номінування Національного дендрологічного парку „Софіївка“ Національної академії наук України для внесення його до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО”, — йдеться у тексті постанови.
Нагадаємо, за інформацією дослідників, через зміни клімату, зокрема, підвищення рівня моря, під загрозою знищення знаходяться шість пам’яток ЮНЕСКО: від наскельного мистецтва до палаців.