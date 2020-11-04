ВР рекомендувала уряду номінувати дендропарк "Софіївка" до списку спадщини ЮНЕСКО

“Рекомендувати Кабінету Міністрів України та Національній академії наук України у трьох місячний строк з дня прийняття цієї Постанови забезпечити належну підготовку та фінансування розробки науково-проектної документації щодо номінування Національного дендрологічного парку „Софіївка“ Національної академії наук України для внесення його до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО”, — йдеться у тексті постанови.

Нагадаємо, за інформацією дослідників, через зміни клімату, зокрема, підвищення рівня моря, під загрозою знищення знаходяться шість пам’яток ЮНЕСКО: від наскельного мистецтва до палаців.