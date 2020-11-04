ВР рекомендовала правительству номинировать дендропарк "Софиевка" в список наследия ЮНЕСКО

“Рекомендовать Кабинету Министров Украины и Национальной академии наук Украины в трехмесячный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить надлежащую подготовку и финансирование разработки научно-проектной документации по номинирования Национального дендрологического парка „Софиевка“ Национальной академии наук Украины для внесения его в Список всемирного наследия ЮНЕСКО”, — говорится в тексте постановления.

Напомним, по информации исследователей, из-за изменений климата, в частности, повышение уровня моря, под угрозой уничтожения находятся шесть памятников ЮНЕСКО: от наскальной искусства в дворцов.