Окремі об’єкти зони відчуження планують віднести до списку ЮНЕСКО – Ткаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Зона відчуження є туристичним магнітом України, її потрібно розвивати, а окремі об’єкти внести до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це написав у Facebook очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, передає УНН.
"Зараз зона відчуження – туристичний магніт. У 2019 році її відвідало понад 120 тисяч туристів, а початок цього року був найуспішнішим за весь час з точки зору кількості відвідувачів. Але прийшов карантин… І час, який він нам дає, мусимо використати правильно", - написав Ткаченко.
Він додав, що серед основних завдань Мінкульту є розвиток зони відчуження.
"Завдання МКІП та Державного агентства розвитку туризму є розвиток зони відчуження, як туристичної дестинації, та внесення окремих об’єктів до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але цьому передуватимуть багато кроків", - додав він.
За словами міністра потрібно:
▪️ впорядкувати процедуру відвідування;
▪️ запросити мистецьких кураторів та розробити маршрути із наративами та смислами;
▪️ навчати гідів, які б якісно доносили історію та цікавий контент для відвідувача;
▪️ залучити спеціалістів з реставрації аби отримати професійний експертний висновок, що з пам’яток монументального мистецтва потребує консервації та музифікації, а що можливо навіть частково реставрувати;
▪️ забезпечити якісну базову інфраструктуру: покращити сервіси на КПП, електронізувати пропускну систему, розмістити вказівники;
▪️ переглянути питання безпеки не тільки з точки зору контролю радіації, а й в цілому відвідування території;
▪️ розробити самостійний туристичний бренд Чорнобильської зони відчуження.
Окрім того, Ткаченко перелічив місця, які ваблять туристів і які важливо відвідати: завод "Юпітер", цікаві мозаїки Литовченка, гербова 16-поверхівка, пожежна частина, будівля міськвиконкому та кінотеатр, церкви у селі Красне та у сторону Житомира і КПП "Полісся", розсоха із залишками та звалищами ліквідаційної техніки, градирні біля ЧАЕС, краєзнавчий музей історії Полісся та музей цивільного захисту "Зірка Полин" безпосередньо про ліквідацію трагедії тощо.
Нагадаємо, Укравтодор бере на баланс 220 км доріг у Чорнобильській зоні відчуження і планує оновити їх за 2021-2023 роки.