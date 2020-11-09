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Отдельные объекты зоны отчуждения планируют отнести в список ЮНЕСКО - Ткаченко

Отдельные объекты зоны отчуждения планируют отнести в список ЮНЕСКО - Ткаченко

Киев  •  УНН

 • 12425 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Зона отчуждения является туристическим магнитом Украины, ее нужно развивать, а отдельные объекты внести в Всемирное наследие ЮНЕСКО. Об этом написал в Facebook глава Минкульта Александр Ткаченко, передает УНН.

"Сейчас зона отчуждения - туристический магнит. В 2019 году ее посетило более 120 тысяч туристов, а начало этого года было самым успешным за все время с точки зрения количества посетителей. Но пришел карантин... И время, которое он нам дает, должны использовать правильно", - написал Ткаченко.

Он добавил, что среди основных задач Минкульта является развитие зоны отчуждения.

"Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма является развитие зоны отчуждения, как туристической дестинации, и внесение отдельных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но этому будут предшествовать много шагов", - добавил он.

По словам министра нужно:

▪️ упорядочить процедуру посещения;
▪️ пригласить художественных кураторов и разработать маршруты с нарративами и смыслами;
▪️ учить гидов, которые качественно доносили бы истории и интересный контент для посетителя;
▪️ привлечь специалистов по реставрации чтобы получить профессиональный экспертный вывод, что из памятников монументального искусства потребует консервации и музификации, а что возможно даже частично реставрировать;
▪️ обеспечить качественную базовую инфраструктуру: улучшить сервисы на КПП, электронизировать пропускную систему, разместить указатели;
▪️ пересмотреть вопрос безопасности не только с точки зрения контроля радиации, но и в целом посещения территории;
▪️ разработать самостоятельный туристический бренд Чернобыльской зоны отчуждения.

Кроме того, Ткаченко перечислил места, которые привлекают туристов и которые важно посетить: завод "Юпитер", интересные мозаики Литовченко, гербовая 16-этажка, пожарная часть, здание горисполкома и кинотеатр, церкви в селе Красное и в сторону Житомира и КПП "Полесье", рассоха с остатками и свалками ликвидационной техники, градирни возле ЧАЭС, краеведческий музей истории Полесья и музей гражданской защиты "Звезда Полынь" непосредственно о ликвидации трагедии и тому подобное.

Напомним, Укравтодор берет на баланс 220 км дорог в Чернобыльской зоне отчуждения и планирует обновить их за 2021-2023 годы.

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