Отдельные объекты зоны отчуждения планируют отнести в список ЮНЕСКО - Ткаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Зона отчуждения является туристическим магнитом Украины, ее нужно развивать, а отдельные объекты внести в Всемирное наследие ЮНЕСКО. Об этом написал в Facebook глава Минкульта Александр Ткаченко, передает УНН.
"Сейчас зона отчуждения - туристический магнит. В 2019 году ее посетило более 120 тысяч туристов, а начало этого года было самым успешным за все время с точки зрения количества посетителей. Но пришел карантин... И время, которое он нам дает, должны использовать правильно", - написал Ткаченко.
Он добавил, что среди основных задач Минкульта является развитие зоны отчуждения.
"Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма является развитие зоны отчуждения, как туристической дестинации, и внесение отдельных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но этому будут предшествовать много шагов", - добавил он.
По словам министра нужно:
▪️ упорядочить процедуру посещения;
▪️ пригласить художественных кураторов и разработать маршруты с нарративами и смыслами;
▪️ учить гидов, которые качественно доносили бы истории и интересный контент для посетителя;
▪️ привлечь специалистов по реставрации чтобы получить профессиональный экспертный вывод, что из памятников монументального искусства потребует консервации и музификации, а что возможно даже частично реставрировать;
▪️ обеспечить качественную базовую инфраструктуру: улучшить сервисы на КПП, электронизировать пропускную систему, разместить указатели;
▪️ пересмотреть вопрос безопасности не только с точки зрения контроля радиации, но и в целом посещения территории;
▪️ разработать самостоятельный туристический бренд Чернобыльской зоны отчуждения.
Кроме того, Ткаченко перечислил места, которые привлекают туристов и которые важно посетить: завод "Юпитер", интересные мозаики Литовченко, гербовая 16-этажка, пожарная часть, здание горисполкома и кинотеатр, церкви в селе Красное и в сторону Житомира и КПП "Полесье", рассоха с остатками и свалками ликвидационной техники, градирни возле ЧАЭС, краеведческий музей истории Полесья и музей гражданской защиты "Звезда Полынь" непосредственно о ликвидации трагедии и тому подобное.
Напомним, Укравтодор берет на баланс 220 км дорог в Чернобыльской зоне отчуждения и планирует обновить их за 2021-2023 годы.