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Зеленський - ЮНЕСКО: сподіваюсь, що у Світовій спадщині буде більше об'єктів з України

Київ • УНН

 • 13373 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини, щоб ми могли передати її наступним поколінням. Україна пишається об’єктами та місцями, що увійшли до переліку Світової спадщини. І я сподіваюся, що далі їх буде ще більше. Про це йдеться у вітанні Президента України Володимира Зеленського з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

“Організація ЮНЕСКО виникла відразу після закінчення найбільш нищівної війни в історії людства 75 років тому. Її засновники були переконані, що „у свідомості людей потрібно укорінювати ідею захисту миру“. Ми, українці, добре розуміємо мудрість цих слів зі Статуту ЮНЕСКО. Ми мали величезні втрати у тій війні. І зараз захищаємо нашу свободу”, — зазначив Президента.

Він наголосив, що “ми високо цінуємо та підтримуємо важливу місію ЮНЕСКО”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окремі об’єкти зони відчуження планують віднести до списку ЮНЕСКО — Ткаченко

“ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини, щоб ми могли передати її наступним поколінням. Україна пишається об’єктами та місцями, що увійшли до переліку Світової спадщини. І я сподіваюся, що далі їх буде ще більше”, — відзначив Зеленський.

За його словами, сила ЮНЕСКО полягає також у здатності знаходити адекватні відповіді на складні виклики. Україна долучена до цього процесу з 1954 року, і ми готові активно працювати спільно з іншими країнами-учасницями заради досягнення цілей.

“Немає сумнівів, ми всі потребуємо ЮНЕСКО — ефективної та відкритої світу організації”, — резюмував Президент.

Нагадаємо, ВР рекомендувала уряду номінувати дендропарк "Софіївка" до списку спадщини ЮНЕСКО.

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