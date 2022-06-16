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Зеленский: Европа уже сейчас должна переходить к жизни без российского газа

Зеленский: Европа уже сейчас должна переходить к жизни без российского газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что россия в очередной раз повысила цены на газ в ЕС, и это должно стать очередным аргументом в пользу отказа европейцев от голубого топлива из рф, передает УНН.

Цитата

“Считаю, что вовсе не случайно именно сегодня произошло обострение ситуации с газом в Европе — цена снова прыгнула. россия специально это сделала, специально ограничила поставки, чтобы навредить Европе, чтобы ударить по европейцам. „Газпром“ просто дергает за газовую цепь, в которую очень долго пытались заковать Европу. И это еще один аргумент в пользу того, что Европа уже сейчас должна переходить к жизни без российского газа. Не должно быть этой зависимости”, — сказал он.

Также Зеленский напомнил, что рф спровоцировала и продовольственный кризис в мире, заблокировав все украинские морские порты.

“Возобновить экспорт украинской агропродукции — жизненно необходимо для десятков стран. И есть только одна причина, почему продовольственный кризис вообще стал возможным: в ней виновата россия, и никто больше. Все лидеры это уже признают”, — добавил президент.

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