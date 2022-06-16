Переговори про закінчення війни не відбуваються виключно через позицію росії - Зеленський

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“Всі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію нашої держави. Не шукати шлях до миру — вони не хочуть. Це агресор, він повинен визначитися передусім для себе, що війну треба завершувати. Ми ж продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку і територіальну цілісність”, — сказав Зеленський.

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