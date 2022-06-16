Переговоры об окончании войны не происходят исключительно из-за позиции россии - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры понимают, почему сейчас не происходят переговоры по окончании войны. Исключительно из-за позиции россии, которая пытается запугивать всех в Европе и продолжать разрушение нашего государства. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, передает УНН.
Цитата
“Все лидеры понимают, почему сейчас не проходят переговоры по окончании войны. Исключительно из-за позиции россии, которая пытается только запугивать всех в Европе и продолжать разрушение нашего государства. Не искать путь к миру — они не хотят. Это агрессор, он должен определиться прежде всего для себя, что войну нужно завершать. Мы же продолжим бороться, пока не гарантируем нашему государству полную безопасность и территориальную целостность”, — сказал Зеленский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Действительно исторический день": Зеленский о поддержке четырех мощных государств ЕС