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Переговоры об окончании войны не происходят исключительно из-за позиции россии - Зеленский

Переговоры об окончании войны не происходят исключительно из-за позиции россии - Зеленский

Киев • УНН

 • 175591 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры понимают, почему сейчас не происходят переговоры по окончании войны. Исключительно из-за позиции россии, которая пытается запугивать всех в Европе и продолжать разрушение нашего государства. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, передает УНН.

Цитата

“Все лидеры понимают, почему сейчас не проходят переговоры по окончании войны. Исключительно из-за позиции россии, которая пытается только запугивать всех в Европе и продолжать разрушение нашего государства. Не искать путь к миру — они не хотят. Это агрессор, он должен определиться прежде всего для себя, что войну нужно завершать. Мы же продолжим бороться, пока не гарантируем нашему государству полную безопасность и территориальную целостность”, — сказал Зеленский.

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