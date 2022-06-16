"Справді історичний день": Зеленський про підтримку чотирьох потужних держав ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна сьогодні відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. Зокрема, підтримку руху до ЄС. Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає УНН.
Цитата
“Сьогодні справді історичний день — Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Італія, Румунія, Франція, Німеччина з нами”, — наголосив він.
Президент також додав, що всі четверо лідерів підтримують кандидатство в ЄС для України.
“Звичайно, мають бути виконані всі відповідні процедури. Мають долучитися всі країни, всі члени ЄС. Але на нашій зустрічі сьогодні був зроблений великий крок вперед”, — сказав Зеленський.
Додамо
Німеччина, Франція, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата в ЄС на саміті ЄС, що відбудеться наступного тижня.
Раніше
Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Чорногорія, Албанія і Північна Македонія підтримали кандидатуру України в ЄС.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі приїхали до Києва, до них також приєднався президент Румунії Клаус Йоганніс.