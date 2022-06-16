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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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"Справді історичний день": Зеленський про підтримку чотирьох потужних держав ЄС

"Справді історичний день": Зеленський про підтримку чотирьох потужних держав ЄС

Київ • УНН

 • 201668 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна сьогодні відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. Зокрема, підтримку руху до ЄС. Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні справді історичний день — Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Італія, Румунія, Франція, Німеччина з нами”, — наголосив він.

Президент також додав, що всі четверо лідерів підтримують кандидатство в ЄС для України.

“Звичайно, мають бути виконані всі відповідні процедури. Мають долучитися всі країни, всі члени ЄС. Але на нашій зустрічі сьогодні був зроблений великий крок вперед”, — сказав Зеленський.

Додамо

Німеччина, Франція, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата в ЄС на саміті ЄС, що відбудеться наступного тижня.

Раніше

Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Чорногорія, Албанія і Північна Македонія підтримали кандидатуру України в ЄС.

Нагадаємо 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі приїхали до Києва, до них також приєднався президент Румунії Клаус Йоганніс.

Українські Національні Новини

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