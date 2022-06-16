Зеленський: Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу

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“Вважаю, що зовсім не випадково саме сьогодні відбулося загострення ситуації з газом у Європі — ціна знову стрибнула. росія спеціально це зробила, спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити Європі, щоб ударити по європейцях. „Газпром“ просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагалися закувати Європу. І це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не повинно бути цієї залежності”, — сказав він.

Також Зеленський нагадав, що рф спровокувала і продовольчу кризу у світі, заблокувавши всі українські морські порти.

“Поновити експорт української агропродукції — життєво необхідно для десятків країн. І є тільки одна причина, чому продовольча криза взагалі стала можливою: у ній винна росія, і ніхто більше. Всі лідери це вже визнають”, — додав президент.

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