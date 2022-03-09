Зеленский впервые пообщался с Нэнси Пелоси

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“В сложное время впервые пообщался со спикером Пелоси. Поблагодарил за помощь в противодействии агрессии, за лидерство США в международном давлении на РФ. Проинформировал о гуманитарном кризисе, вызванном агрессором. Обсудили дальнейшие шаги в поддержку Украины”, - написал Президент.

Ранее

Как писал УНН, утром 9 марта в своем обращении Президент Владимир Зеленский раскритиковал Соединенные Штаты за блокирования поставок польских самолетов в Украину. В своем видеообращении он призвал власти США ускорить решение данного вопроса, поскольку в Украине гибнут мирные жители.

США в свою очередь объясняют свое решение проблемами с логистикой.