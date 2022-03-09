Зеленський вперше поспілкувався з Ненсі Пелосі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів перші переговори зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. Про це Глава держави повідомив у своєму Twitter, пише УНН.
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“У складний час уперше поспілкувався зі спікером Пелосі. Подякував за допомогу в протидії агресії, за лідерство США у міжнародному тиску на РФ. Поінформував про гуманітарну кризу, спричинену агресором. Обговорили подальші кроки на підтримку України”, - написав Президент.
Раніше
Як писав УНН, вранці 9 березня у своєм зверненні Президент Володимир Зеленський розкритикував Сполучені Штати Америки за блокування поставок польських літаків в Україну. У своєму відеозверненні він закликав владу США прискорити вирішення даного питання, оскільки в Україні гинуть мирні жителі.
США своєю чергою пояснюють своє рішення проблемами з логістикою.