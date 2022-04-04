Зеленский выступил на Grammy: призвал говорить правду о войне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к участникам церемонии вручения музыкальной награды Grammy, призвав их и зрителей говорить правду о войне, которую начала россия, и поддержать Украину "любым способом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали летящие ракеты, а не падающие звезды", - сказал Зеленский.
"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых. В госпиталях", - отметил Президент.
Он добавил, что "музыка все равно прорвется" и рассказал о своей стране, которая защищает свою свободу.
Зеленский призывал слушающих: "Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас любым способом, только не молчанием. И тогда наступит мир. Все наши города разрушает война. Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Они уже являются легендами. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене "Грэмми", - сказал Президент.
После его выступления последовало выступление с песней Free певца Джона Ледженда, к которому присоединилась украинская исполнительница Мика Ньютон и украинская поэтесса Любовь Якимчук.
Дополнение
Владимир Зеленский заявил, что США пока что не согласны предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, как просит Украина.