Зеленский выступил на Grammy: призвал говорить правду о войне

Цитата

"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали летящие ракеты, а не падающие звезды", - сказал Зеленский.

"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых. В госпиталях", - отметил Президент.

Он добавил, что "музыка все равно прорвется" и рассказал о своей стране, которая защищает свою свободу.

Зеленский призывал слушающих: "Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас любым способом, только не молчанием. И тогда наступит мир. Все наши города разрушает война. Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Они уже являются легендами. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене "Грэмми", - сказал Президент.

После его выступления последовало выступление с песней Free певца Джона Ледженда, к которому присоединилась украинская исполнительница Мика Ньютон и украинская поэтесса Любовь Якимчук.

Дополнение

Владимир Зеленский заявил, что США пока что не согласны предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, как просит Украина.