Зеленський виступив на Grammy: закликав говорити правду про війну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням до учасників церемонії вручення музичної нагороди Grammy, закликавши їх та глядачів казати правду про війну, яку почала росія, та підтримати Україну "у будь-який спосіб". Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Цитата
"Тиша зруйнованих міст та вбитих людей. Наші діти малювали ракети, що летять, а не падаючі зірки", - сказав Зеленський.
"Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених. У шпиталях", - зазначив Президент.
Він додав, що "музика все одно прорветься" і розповів про свою країну, яка захищає свою свободу.
Зеленський закликав тих, хто слухає: "Говоріть правду про війну. У своїх соцмережах. По телевізору. Підтримайте нас у будь-який спосіб, тільки не мовчанням. І тоді настане мир. Усі наші міста руйнує війна. Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші. Вони вже є легенди. Але я мрію, щоб вони були живими. І вільними. Вільними, як ви на сцені "Греммі", - сказав Президент.
За його виступом був виступ з піснею Free співака Джона Ледженда, до якого приєдналася українська виконавиця Міка Ньютон та українська поетеса Любов Якимчук.
Доповнення
Володимир Зеленський заявив, що США поки що не згодні надати Україні гарантії безпеки у тому вигляді, як просить Україна.