Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате падения Ми-8

"Ваша боль неизлечима. Но мы сделаем все, чтобы она не была бесполезной, чтобы гибель ваших близких помогла спасти другие жизни. Государство не оставит вас в вашем горе", - подчеркнул Президент.



Как сообщал УНН, Зеленский дал поручение начальнику Генштаба из-за падения Ми-8 .



Как сообщал УНН, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 во время учебно тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В пресс-службе добавили, что вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. 4 человека считаются погибшими.