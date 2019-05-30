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Зеленський висловив співчуття родинам загиблих внаслідок падіння МІ-8

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих внаслідок падіння МІ-8

Київ • УНН

 • 13397 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок падіння військового вертольота в Рівненській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АП. 

"Ваш біль невиліковний. Але ми зробимо все, щоб він не був марним, щоб загибель ваших близьких допомогла врятувати інші життя. Держава не залишить вас у вашому горі", – наголосив Президент.

Як повідомляв УНН, Зеленський дав доручення начальнику Генштабу через падіння МІ-8

Як повідомляв УНН, пізно ввечері у середу, 29 травня, о 23.27 під час учбово тренувального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом МІ-8. У прес-службі додали, що вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі, Рівненської області. 4 особи вважаються загиблими.

Українські Національні Новини

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