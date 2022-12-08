Зеленский верит, что в следующем году в Украине будет мир
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский верит, что в 2023 году в Украине уже будет мир. Об этом он сказал на мероприятии издания Politico Europe, посвященном объявлению рейтинга 28 самых влиятельных людей в Европе, передает УНН.
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"Для меня честь представлять всех украинцев и направлять нашу общую волю ради общей мечты, ради общей цели, ради победы в этой войне, ради восстановления Украины. Ради полноценного присоединения Украины к сообществу европейских народов – к нашему с вами Европейскому Союзу. Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными. Но – уже в мире", – сообщил Зеленский.
Напомним
Газета Politico обнародовала рейтинг 28 самых влиятельных людей Европы – первое место занял президент Украины Владимир Зеленский.