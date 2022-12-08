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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 48247 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Зеленський очолив рейтинг Politico з найвпливовіших людей Європи

Зеленський очолив рейтинг Politico з найвпливовіших людей Європи

Київ • УНН

 • 868953 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Газета Politico оприлюднила рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи - перше місце дісталося Президенту України Володимиру Зеленському, пише УНН.

Цитата

"Президент України Володимир Зеленський забирає перше місце у торішнього чемпіона Маріо Драгі. Інші 27 учасників діляться на три категорії: виконавці, мрійники та руйнівники", - повідомляє видання.

Деталі

Рейтинг відображає пошук людей, які мають найбільший вплив на європейську політику та формування політики. Політики займають 14 місць у списку. Інші учасники рейтингу походять із різних професій, включаючи дипломатію, економіку, освіту та клімат.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін - єдина учасниця списку молодше 40 років. У списку 18 чоловіків та 10 жінок.

Доповнення

Журнал Time назвав людиною року Зеленського та "дух України".

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