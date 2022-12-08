Зеленський очолив рейтинг Politico з найвпливовіших людей Європи

Цитата

"Президент України Володимир Зеленський забирає перше місце у торішнього чемпіона Маріо Драгі. Інші 27 учасників діляться на три категорії: виконавці, мрійники та руйнівники", - повідомляє видання.

Деталі

Рейтинг відображає пошук людей, які мають найбільший вплив на європейську політику та формування політики. Політики займають 14 місць у списку. Інші учасники рейтингу походять із різних професій, включаючи дипломатію, економіку, освіту та клімат.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін - єдина учасниця списку молодше 40 років. У списку 18 чоловіків та 10 жінок.

Доповнення

Журнал Time назвав людиною року Зеленського та "дух України".