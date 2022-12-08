Зеленский возглавил рейтинг Politico из самых влиятельных людей Европы

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский забирает первое место у прошлогоднего чемпиона Марио Драги. Остальные 27 участников делятся на три категории: исполнители, мечтатели и разрушители", - сообщает издание.

Детали

Рейтинг отражает поиск людей, имеющих наибольшее влияние на европейскую политику и формирование политики. Политики занимают 14 мест в списке. Другие участники рейтинга происходят из разных профессий, включая дипломатию, экономику, образование и климат.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин – единственная участница списка младше 40 лет. В списке 18 мужчин и 10 женщин.

Дополнение

Журнал Time назвал человеком года Зеленского и "дух Украины".