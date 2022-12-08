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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 48667 перегляди

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Зеленський вірить, що наступного року в Україні буде мир

Зеленський вірить, що наступного року в Україні буде мир

Київ • УНН

 • 753403 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський вірить, що 2023 року в Україні вже буде мир. Про це він сказав на заході видання Politico Europe, присвяченому оголошенню рейтингу 28 найвпливовіших людей в Європі, передає УНН.

Цитата

"Для мене честь представляти усіх українців і спрямовувати нашу спільну волю заради спільної мрії, заради спільної мети, заради перемоги у цій війні, заради відбудови України. Заради повноцінного приєднання України до спільноти європейських народів – до нашого з вами Європейського Союзу. Вірю, що і наступного року українці будуть найвпливовішими. Але – вже в мирі", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Газета Politico оприлюднила рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи – перше місце посів президент України Володимир Зеленський.

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