Зеленський вірить, що наступного року в Україні буде мир

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"Для мене честь представляти усіх українців і спрямовувати нашу спільну волю заради спільної мрії, заради спільної мети, заради перемоги у цій війні, заради відбудови України. Заради повноцінного приєднання України до спільноти європейських народів – до нашого з вами Європейського Союзу. Вірю, що і наступного року українці будуть найвпливовішими. Але – вже в мирі", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Газета Politico оприлюднила рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи – перше місце посів президент України Володимир Зеленський.