Зеленский требует реформировать международные институты, в том числе и ООН

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"Я благодарен Генеральной ассамблеи ООН - всем тем государствам, которые поддерживают резолюции, составленные по принципу справедливости, касательно войны россии против Украины и о ее последствиях.

Но мы видим, что ООН и все другие международные структуры не имеют необходимой внутренней силы, чтобы возвращать людям базовую ценность. Чтобы возвращать странам мир. (...) Нам нужна реальная реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы гарантировать безопасность", — заявил украинский Президент.

Причиной неэффективности институтов международной безопасности он считает внутреннюю несправедливость.

"Потому что в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость. Голос привилегированных там все еще заглушает голос большинства. Это - несправедливо.

И именно несправедливость - основа того, что сейчас Россия делает против Украины. Пользуясь в том числе и своими привилегиями в международных организациях", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, россия использует страх мира перед ядерной угрозой.

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"Страхом, который россия специально постоянно распространяет. Кичась тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на земле.

Сейчас в мире вполне серьезная дискуссия на политическом уровне о том, что делать, если Россия применит тактическое ядерное оружие. Или - другое оружие массового поражения, в частности химическое.

В 1990-х годах Украина отдала третий по мощности в мире ядерный арсенал. Это был самый большой вклад в глобальную защиту от ядерной катастрофы, которую когда-либо делали. В обмен на этот вклад наше государство получило письменные обещания безопасности от сильнейших государств мира. В том числе и от россии.

Но такие обещания не стали гарантиями. А войной против Украины пошло как раз одно из тех государств, которые и обещали нам безопасность. Высочайшее проявление несправедливости, какое только можно было увидеть!

Итак, какой вывод делают из этого другие государства? Вывод, что и себе нужно ядерное оружие, не так ли? Чтобы уберечься от нападения... Это крайне опасно! Для всех", - заявил Зеленский.

Он отметил, что реформирование международных структур необходимо "Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе все что угодно. И чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость против других государств"