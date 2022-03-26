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Зеленский требует реформировать международные институты, в том числе и ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к реформированию международных институтов по безопасности. Об этом он заявил во время своего выступления на 20-м Дохийском форуме в Катаре, передает УНН.

Зеленский требует реформировать международные институты, в том числе и ООН

Цитата

"Я благодарен Генеральной ассамблеи ООН - всем тем государствам, которые поддерживают резолюции, составленные по принципу справедливости, касательно войны россии против Украины и о ее последствиях.

Но мы видим, что ООН и все другие международные структуры не имеют необходимой внутренней силы, чтобы возвращать людям базовую ценность. Чтобы возвращать странам мир. (...) Нам нужна реальная реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы гарантировать безопасность", — заявил украинский Президент.

Причиной неэффективности институтов международной безопасности он считает внутреннюю несправедливость.

"Потому что в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость. Голос привилегированных там все еще заглушает голос большинства. Это - несправедливо.

И именно несправедливость - основа того, что сейчас Россия делает против Украины. Пользуясь в том числе и своими привилегиями в международных организациях", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, россия использует страх мира перед ядерной угрозой.

Цитата

"Страхом, который россия специально постоянно распространяет. Кичась тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на земле.

Сейчас в мире вполне серьезная дискуссия на политическом уровне о том, что делать, если Россия применит тактическое ядерное оружие. Или - другое оружие массового поражения, в частности химическое.

В 1990-х годах Украина отдала третий по мощности в мире ядерный арсенал. Это был самый большой вклад в глобальную защиту от ядерной катастрофы, которую когда-либо делали. В обмен на этот вклад наше государство получило письменные обещания безопасности от сильнейших государств мира. В том числе и от россии.

Но такие обещания не стали гарантиями. А войной против Украины пошло как раз одно из тех государств, которые и обещали нам безопасность. Высочайшее проявление несправедливости, какое только можно было увидеть!

Итак, какой вывод делают из этого другие государства? Вывод, что и себе нужно ядерное оружие, не так ли? Чтобы уберечься от нападения... Это крайне опасно! Для всех", - заявил Зеленский. 

Он отметил, что реформирование международных структур необходимо "Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе все что угодно. И чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость против других государств"

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