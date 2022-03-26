Зеленський вимагає реформувати міжнародні інституції, зокрема і ООН

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«Я вдячний Генеральній асамблеї ООН – усім тим державам, які підтримують резолюції, укладені за принципом справедливості, щодо війни росії проти України та її наслідків.

Але ми бачимо, що ООН та всі інші міжнародні структури не мають необхідної внутрішньої сили, щоб повертати людям базову цінність. Щоб повертати країнам мир. (…) Нам потрібна реальна реформа міжнародних інституцій, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку», - заявив український Президент.

Причиною неефективності інституцій міжнародної безпеки він вважає внутрішню несправедливість.

«Тому що у цих структурах не забезпечена внутрішня справедливість. Голос привілейованих там все ще заглушає голос більшості. Це – несправедливо.

І саме несправедливість – основа того, що зараз Росія робить проти України. Користуючись зокрема і своїми привілеями в міжнародних організаціях», - наголосив Зеленський.

Крім того, росія використовує страх світу перед ядерною загрозою.

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«Страхом, який росія спеціально постійно поширює. Хизуючись тим, що може знищити ядерною зброєю не тільки той чи інший народ, але і взагалі життя на землі.

Зараз у світі цілком серйозна дискусія на політичному рівні про те, що робити, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю... Або – іншу зброю масового ураження, зокрема хімічну.

У 1990-х роках Україна віддала третій за потужністю в світі ядерний арсенал. Це був найбільший внесок у глобальний захист від ядерної катастрофи, який коли-небудь робили. В обмін на цей внесок наша держава отримала письмові обіцянки безпеки від найсильніших держав світу. Зокрема і від росії.

Але такі обіцянки не стали гарантіями. А війною проти України пішла як раз одна з тих держав, які і обіцяли нам безпеку. Найвищий прояв несправедливості, який тільки можна було побачити!

Тож, який висновок зроблять із цього інші держави? Висновок, що і собі треба ядерну зброю, чи не так? Щоб вберегтися від нападу... Це вкрай небезпечно! Для всіх", - заявил Зеленский.

Він зазначив, що реформування міжнародних структур необхідне "Щоб той, хто у 28 разів більше, не думав, що може дозволити собі все що завгодно. І щоб ядерний статус держави не слугував їй дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав».