Зеленский посетил восстановленную после боевых действий школу в Ирпене

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«С 1 сентября здесь будут получать знания 1300 учеников. Владимир Зеленский принял участие в тематическом уроке «Мы украинцы: честь и слава несокрушимым!» и пообщался с маленькими школьниками. Президент и первоклассники поздравили друг друга словами «Слава Україні!». Глава государства поинтересовался у детей, с каким настроением они впервые шли в школу», - говорится в сообщении.

Также он осмотрел подвальное здание школы, обустроенное для укрытия учащихся во время воздушных тревог.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к школьникам и студентам, отметив, что хорошо, что учебный год начинается, хоть и в разных условиях.