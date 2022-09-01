Зеленський відвідав відновлену після бойових дій школу в Ірпені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня знань відвідав Ірпінську спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, яка була пошкоджена внаслідок російського вторгнення і відновлена до початку нового навчального року. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
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«З 1 вересня тут здобуватимуть знання 1300 учнів. Володимир Зеленський узяв участь у тематичному уроці «Ми українці: честь і слава незламним!» і поспілкувався з маленькими школярами. Президент і першокласники привітали одне одного словами «Слава Україні!». Глава держави поцікавився в дітей, із яким настроєм вони вперше йшли до школи», - ідеться у повідомленні.
Він також оглянув підвальне приміщення школи, облаштоване для укриття учнів під час повітряних тривог.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський звернувся до школярів та студентів, зазначивши, що добре, що навчальний рік починається, хоч і у різних умовах.