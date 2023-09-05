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Зеленский посетил боевые бригады на Запорожском направлении

Зеленский посетил боевые бригады на Запорожском направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Зеленский побывал в командных пунктах боевых бригад, которые участвуют в освобождении украинской земли в составе оперативно-стратегической группировки войск «Таврия». Об этом сообщили в офисе президента, передает УНН.

Детали

Глава государства вместе с первым заместителем министра обороны Александром Павлюком, командующим ОСУВ «Таврия» Александром Тарнавским и командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ, командующим ОТУ «Марун» Максимом Миргородским посетил командные пункты:

  • 148-й отдельной артиллерийской бригады,
  • 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады,
  • 71-й отдельной егерской бригады.

Президент Украины заслушал доклады командующих об оперативной обстановке в зоне их ответственности и действиях украинских соединений по деоккупации территории Украины.

Владимир Зеленский обсудил с командирами тактику борьбы с БПЛА противника.

Во время общения главы государства с военными особое внимание было уделено их потребностям и актуальным проблемным вопросам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗеленский посетил боевые бригады на Донецком направлении

Президент также наградил бойцов, которые отличились в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на Запорожском направлении.

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден «Золотая Звезда» командиру аэромобильного батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ майору Олегу Дмитруку, который защищает Украину от российских захватчиков с 2014 года. Майор был участником боев за освобождение Слав’янска, Краматорска, Красного Лимана, Кривой Луки, Мар’инки. Во время полномасштабного вторжения России в мае 2022-го возглавил аэромобильный батальон, который участвовал в освобождении Бериславщины в Херсонской области.

Президент также вручил ордена Богдана Хмельницкого I-III степеней, «За мужество» II-III степеней и ордена княгини Ольги III степени защитникам и защитницам из состава ОСУВ «Таврия», которые отличились храбростью во время защиты Украины.

Цитата

«От себя и от всех украинцев скажу слова благодарности вам за большую службу, которую вы несете эти месяцы и, к сожалению, годы. Службу, которая стопроцентно приведет к победе Украины, украинского народа ради будущего. Я благодарю каждого и каждую из вас. Спасибо за то, что вы, рискуя своей жизнью, защищаете наше государство, каждого и каждую из нас. Желаю победы, вернуться живыми к своим родным, своим родителям, детям, к своим любимым. Еще раз спасибо от всей Украины», – сказал Владимир Зеленский.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших военнослужащих и всех, кто отдал жизнь ради свободы и независимости Украины.

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