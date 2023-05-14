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Зеленский отреагировал на слова Трампа, что он урегулирует войну в Украине за 24 часа

Киев • УНН

 • 5440296 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он завершит войну в Украине в течение 24 часов, если будет переизбран президентом США, передает УНН ссылаясь на CNN.

Детали

Во время визита Зеленского в Рим репортёр попросил его ответить на высказывания Трампа, на что он сказал: «(Когда Трамп был президентом США) не было полномасштабного вторжения, а была война. Российская агрессия уже была. Крым был оккупирован, часть Донбасса оккупирована. Не уверен, что он глубоко занимался этим делом, однако он этот вопрос не решал. Не уверен, что это было приоритетом для него. Я ни в чем его не обвиняю. Но мы имеем факты. И мы должны на них смотреть», — сказал Зеленский.

Зеленский также сказал журналистам в Риме: «(Трамп) был президентом; Я был президентом. И две части Украины были оккупированы. Никто не решал этот вопрос. Никто. Дело не в Трампе».

Что предшествовало

В среду Трамп заявил CNN, что урегулирует войну россии в Украине за один день.

«Я хочу, чтобы все перестали умирать. Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать», — сказал он.

Трамп, который не стал говорить, хочет ли он, чтобы Украина победила россию, когда на нее оказывается давление, сказал аудитории, что он «не думает о победе и поражении».

«Я думаю, что с точки зрения урегулирования, чтобы мы перестали убивать всех этих людей», — сказал бывший президент.

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