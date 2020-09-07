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Зеленский отреагировал на разрушение скульптуры девочки с колосками возле музея Голодомора

Киев • УНН

 • 20928 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Разрушение скульптуры "Горькая память детства" - девочки с колосками - на территории музея Голодомора-геноцида должно быть расследовано как можно быстрее. Такое заявление по поводу инцидента, о котором стало известно еще 22 августа, сделал Президент Владимир Зеленский, сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

Зеленский отреагировал на разрушение скульптуры девочки с колосками возле музея Голодомора

"Президент Украины Владимир Зеленский осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа и призывает правоохранительные органы как можно скорее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида, который произошел в ночь на 22 августа текущего года", - говорится в сообщении.

Так, Владимир Зеленский получил письмо от президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода, в котором выражается озабоченность актом вандализма, совершенным накануне 29-й годовщины независимости Украины. ВКУ обратился к Главе государства с просьбой принять меры для расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности.

"Очень огорчен инцидентом, который резко контрастирует с моими впечатлениями от общения с креативными и талантливыми людьми во время поездок по регионам Украины. Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", – отметил Президент Украины в ответ на письмо.

Он подчеркнул, что полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования. Виновные должны понести наказание, предусмотренное украинским законодательством. Дело находится под контролем заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Правоохранительные органы должны не только оперативно реагировать на случаи вандализма в отношении мемориалов и памятников, но и предотвращать их. Конечно, мемориал будет отреставрирован, скульптуру восстановят. Но каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе. Давайте оставаться людьми. Не ради показательного имиджа или хвастовства перед своими соседями. А ради своего завтрашнего дня и будущего наших детей", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2020 года неизвестные совершили акт вандализма в отношении бронзовой скульптуры девочки "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Обращение руководства музея по факту совершения правонарушения занесено в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях, добавили в ОПУ.

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