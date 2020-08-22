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Вандали намагалися зруйнувати скульптуру "дівчинка з колосками" біля нацмузею Голодомору

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. На території Національного музею Голодомору-геноциду вандали у ніч з 21 на 22 серпня намагались зруйнувати скульптуру "Гірка пам’ять дитинства". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного музею Голодомору-геноциду.

Вандали намагалися зруйнувати скульптуру "дівчинка з колосками" біля нацмузею Голодомору

"У ніч з 21 на 22 серпня було вчинено акт вандалізму щодо скульптури "Гірка пам'ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду. Наразі один з головних символів Музею демонтували для реставрації. Керівництво Музею попередньо повідомляє: на скульптурі немає пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у Нацмузеї голодомору обіцяють зробити все можливе, щоб найближчим часом скульптура повернулась на своє місце.

"Те, що сьогодні було вчинено із скульптурою "Гірка пам'ять дитинства" — неприпустимий акт наруги над пам’яттю цілої нації. Ми зробимо усе можливе, аби "Дівчинка" щонайскоріше повернулася до експозиції музею", - сказала генеральна директорка Музею Голодомору Олеся Стасюк.

Вказано, що наразі на місці злочину працює поліція.

Нагадаємо, на Луганщині невідомі облили фарбою меморіал військовим ЗСУ.

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