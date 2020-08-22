Вандалы попытались разрушить скульптуру "девочка с колосками" возле нацмузея Голодомора

"В ночь с 21 на 22 августа было совершено акт вандализма касательно скульптуры "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Сейчас один из главных символов Музея демонтировали для реставрации. Руководство Музея предварительно сообщает: на скульптуре нет повреждений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Нацмузее голодомора обещают сделать все возможное, чтобы в ближайшее время скульптура вернулась на свое место.

"То, что сегодня было совершено со скульптурой "Горькая память детства" - недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы "Девочка" поскорей вернулась в экспозицию музея", - сказала генеральный директор Музея Голодомора Олеся Стасюк.

Указано, что сейчас на месте преступления работает полиция.

Напомним, в Луганской области неизвестные облили краской мемориал военным ВСУ.