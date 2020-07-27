На Луганщині невідомі облили фарбою меморіал військовим ЗСУ: відкрите кримінальне провадження

“Лисичанською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом осквернення пам’ятного меморіалу особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 297 КК України). Слідством встановлено, що у ніч з 23 на 24 липня 2020 року невідомі облили фарбою червоного кольору пам’ятний меморіал загиблим під час звільнення міста Лисичанська у липні 2014 року військовослужбовцям Збройних Сил України”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у рамках кримінального провадження на даний час проводяться слідчі дії, направлені на встановлення особи чи осіб, які вчинили протиправні дії щодо меморіального комплексу.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Жукову.