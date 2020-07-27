В Луганской области неизвестные облили краской мемориал военным ВСУ: открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Лисичанске в ночь с 23 на 24 июля 2020 года неизвестные облили красной краской памятный мемориал военнослужащим, погибшим при освобождении города в июле 2014 года. Прокуратура начала уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Лисичанской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту осквернения памятного мемориала лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 297 УК Украины). Следствием установлено, что в ночь с 23 на 24 июля 2020 года неизвестные облили краской красного цвета памятный мемориал погибшим при освобождении города Лисичанска в июле 2014 года военнослужащим Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Указано, что в рамках уголовного производства в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лица или лиц, совершивших противоправные действия в отношении мемориального комплекса.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове неизвестные облили красной краской памятник Жукову.