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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108659 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109860 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 135951 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114115 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139436 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево

Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево

Киев  •  УНН

 • 18242 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Избранный президентом Украины Владимир Зеленский отреагировал на катастрофу пассажирского самолета "Аэрофлота" SSJ-100, который загорелся в аэропорту Шереметьево в России, словами соболезнования. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помнить о тех, кого больше нет", - отметил Зеленский.

"А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизни главной целью", - добавил он.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который загорелся, погиб 41 человек. Всего на борту находилось 78 человек.

Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

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