Зеленський відреагував на авіакатастрофу в Шереметьєво

"Життя – це найвища цінність. Про те, що його слід берегти, нам нагадують наші втрати на фронті, трагедії, подібні до терактів на Шрі-Ланці та аварії в Шереметьєво. Загиблих не повернути. Ми співчуваємо близьким і пам’ятатимемо про тих, кого більше немає", - зазначив Зеленський.

"А ще ми щодня думаємо про наших полонених. Вони живі. І є ті, в чиїх силах повернути їх до родин, ті, в чиїх силах не допустити трагедій. Щоб мати шанс у цьому світі, мусимо поставити людину та її життя за головну мету", - додав він.

Нагадаємо, 5 травня в аеропорту Шереметьєво в результаті катастрофи літака "Аерофлоту" Sukhoi Superjet 100, який загорівся, загинула 41 людина. Всього на борту перебувало 78 осіб.

Слідством розглядаються різні версії події, серед яких недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і осіб, які проводили технічний огляд борту; несправність повітряного судна; несприятливі метеоумови.