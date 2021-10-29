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Зеленский в Одессе пообещал, что тарифы расти не будут

Киев • УНН

 • 15644 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский в очередной раз пообещал, что тарифы расти не будут. Об этом Глава государства заявил 29 октября на заседании Конгресса местных и региональных властей в Одессе, пишет УНН.

Зеленский в Одессе пообещал, что тарифы расти не будут

Зеленский напомнил, что 30 сентября представителями центральной и местной власти был подписан Меморандум о неповышении уровня тарифов.

“Я очень надеюсь на то, что отдельные руководители на местах поняли главную мысль этого меморандума — сохранение тарифов на уровне прошлого года. Об этом был меморандум, об этом мы договорились”, — сказал Зеленский.

Напомним, 30 сентября представителями Кабинета министров, НАК “Нафтогаз Украины”, Ассоциации городов Украины был подписан Меморандум, согласно которому до конца нынешнего отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

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