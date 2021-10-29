Зеленський в Одесі пообіцяв, що тарифи не зростатимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський вкотре пообіцяв, що тарифи не зростатимуть. Про це Глава держави заявив 29 жовтня на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі, пише УНН.
Зеленський нагадав, що 30 вересня представниками центральної та місцевої влади було підписано Меморандум про непідвищення рівня тарифів.
“Я дуже сподіваюся, що окремі керівники на місцях зрозуміли головну думку цього меморандуму — збереження тарифів на рівні минулого року. Про це був меморандум, про це ми домовилися”, - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 30 вересня представниками Кабінету міністрів, НАК “Нафтогаз України”, Асоціації міст України було підписано Меморандум, згідно з яким до кінця нинішнього опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.