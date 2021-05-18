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Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону Украины

Киев • УНН

 • 21070 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая, которое предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону Украины

Цитата:

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О предложениях к Бюджетной декларации на 2022-2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Детали

Так, контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно решению СНБО правительство в бюджетной декларации на 2022-2024 годы должно предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5 процентов от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины.

Увеличение расходов на оборону Кабмин должен обеспечить при подготовке проектов законов о Государственном бюджете Украины на 2022, 2023, 2024 года увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований законодательства к пересмотру доходной части государственного бюджета.

"Внести в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в статью 33 Бюджетного кодекса Украины (относительно составления Бюджетной декларации по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины) по урегулированию процедуры составления Бюджетной декларации по статьям, связанными с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины, с учетом положений Конституции Украины и Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте решения.

Дополнение

Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году страны мира продолжили наращивать военные расходы, потратив на эти цели рекордную сумму - почти два триллиона (1,98 трл) долларов. Такие данные представлены в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 26 апреля.

Сообщалось, что Москва остается бесспорным лидером по количеству военных расходов в Восточной Европе. Военный бюджет Украины, для сравнения, составляет 5,9 млрд долларов. И это при том, что Киев в 2020 году продолжил наращивать расходы на оборону: рост по сравнению с 2019 годом составил 11%.

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